Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès interpelle Leonardo pour N'Golo Kanté !

Publié le 1 septembre 2020 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts pour son entrejeu cet été, Pierre Ménès considère que recruter N'Golo Kanté serait une bonne idée de la part de Leonardo.

Bien que le PSG ait déjà enrôlé Idrissa Gueye et Ander Herrera l’été dernier, Leonardo ne semble toujours pas rassasié dans son projet de renforcer l’entrejeu du club de la capitale. Et pour cause, le directeur sportif brésilien a une nouvelle fois érigé le milieu de terrain comme l’un de ses secteurs à renforcer en priorité lors de cette fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, il a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, face à la complexité du dossier et des hautes prétentions de la Lazio pour laisser filer son milieu serbe, Leonardo n’a d’autres choix que de travailler sur d’autres postes en parallèle. Et aux yeux de Pierre Ménès, le PSG serait bien inspiré de tenter le coup avec N'Golo Kanté, et ce en dépit du fait que l’international français n’aurait jamais montré de véritable envie de rallier les pensionnaires du Parc des Princes. Selon le consultant de Canal + , l’actuel joueur de Chelsea qui pourrait partir cet été serait le complément parfait à Marco Verratti dans l’entrejeu parisien.

« N'Golo Kanté serait vraiment le 6 qu'il manque au PSG »