Mercato - PSG : Pierre Ménès est sceptique pour un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 3 juin 2020 à 7h15 par Th.B.

Alors que Thomas Meunier partira cet été, soit à la fin de son contrat, Pierre Ménès n’a pas pointé du doigt Leonardo pour avoir pris la décision de laisser partir libre le Belge, tout en soulignant un problème concernant un dossier chaud du PSG.

De retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo s’est focalisé sur le mercato estival et est parvenu à effectuer quelques changements au sein de l’effectif parisien. Au fil de la saison, le directeur sportif a trouvé un accord avec Marquinhos et Marco Verratti pour prolonger leurs contrats respectifs alors que des joueurs tels qu’Edinson Cavani, Layvin Kurzawa ou encore Thomas Meunier voyaient leurs bails expirer à la fin de la saison. Leonardo est-il à pointer du doigt dans ces dossiers et particulièrement celui de Thomas Meunier ? Pierre Ménès ne pense pas ainsi, estimant que la concurrence n’est pas folle à ce poste en Europe. D’autant plus que la position de latéral est difficile à occuper au PSG qui dispose dans son onze de départ de Neymar et de Kylian Mbappé dont le repli défensif laisse à désirer. Ainsi, le journaliste a évoqué ses doutes pour les recrutements à ce poste et surtout à celui d’arrière gauche.

« Si tu ajoutes à cela des latéraux qui vont tous les deux tout le temps devant comme Telles… »