Mercato - PSG : Paris va signer un crack à 80M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu incontournable dans le onze-type du PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery poursuit sa grosse montée en puissance. Sa prolongation de contrat est d'ailleurs sur le point d'être signée, un joli coup pour le PSG alors qu'un rapport du CIES évalue le jeune international français de 17 ans à hauteur de 80M€. Explications.

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a réussi ces derniers mois à s'imposer comme le nouveau phénomène du football français ! Désormais indiscutable dans l'entrejeu du PSG où Luis Enrique l'a installé comme un titulaire à part entière, le jeune milieu de terrain s'est même fait une place en équipe de France. Et son avenir au Parc des Princes est même sur le point d'être fixé puisque, conformément aux révélations exclusives du 10Sport.com en décembre, le PSG et le clan Zaïre-Emery ont déjà trouvé un accord pour sa prolongation de contrat qui devrait être officialisée en mars.

Zaïre-Emery va continuer au PSG

Dès le mois de septembre dernier, au micro de Téléfoot , le jeune titi affichait son envie de continuer l'aventure encore longtemps au PSG : « Quand j’allais voir les matches, mon rêve était de jouer au Paris Saint-Germain, de faire toute ma carrière au PSG et de gagner tous les trophées possibles (…) J’espère que la confiance du coach va continuer tout au long de l’année », expliquait Zaïre-Emery. Et en décembre, alors que son jeune phénomène venait d'être élu homme du match de Ligue des Champions à Dortmund (1-1), Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé la tendance d'une prolongation : « Warren Zaïre-Emery est un magnifique joueur, je suis fier de lui. Il est Parisien et veut rester ici, il est important », indiquait le président du PSG.

Top estimated transfer values, U1⃣9⃣ players 🌐🥇 #EndrickFelipe 🇧🇷 (@Palmeiras) €82.7m🥈 #WarrenZaireEmery 🇫🇷 (@PSG_inside) €80.4m🥉 #LamineYamal 🇪🇸 (@FCBarcelona) €64.5m#VitorRoque #Hato #Buonanotte #Tel #Yoro #Nusa #VermeerenTop 💯 overall 👉 https://t.co/P1kLZlxs2x pic.twitter.com/y2VBUO11JN — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 6, 2024

Une valeur marchande à plus de 80M€

Le PSG va donc réaliser un joli coup en signant la prolongation de contrat de son milieu de terrain, surveillé de très près par les cadors européens ces derniers mois. D'ailleurs, selon un rapport publié vendredi par le très sérieux CIES, la valeur marchande de Warren Zaïre-Emery serait actuellement de 80,4M€. Rien que ça...