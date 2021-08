Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris rééquilibre le rapport de force avec Mbappe !

Publié le 11 août 2021 à 21h20 par A.M.

Dans l’incertitude régnant autour de l’avenir de Kylian Mbappe, le PSG rééquilibre le rapport de force avec la signature de Lionel Messi. Explication.

Alors que depuis un an, Kylian Mbappe fait traîner les discussions sur son avenir, se sachant en position de force du fait de sa situation contractuelle, lui qui n’a plus qu’un an avec le PSG et qui peut attendre l’été prochain pour signer libre avec le Real Madrid (si le club de la capitale refuse de le laisser partir cet été à un tarif raisonnable), la situation pourrait bien être en train de tourner avec la signature de Lionel Messi.

Messi change tout…

En effet, Kylian Mbappe ne peut rester insensible à l’idée de jouer avec la star argentine et de former un trio mondial avec Neymar. Nul doute que la perspective le fait rêver. Dans ces conditions, le PSG regagne une position plus solide, pouvant aller jusqu’à lui imposer un nouveau rapport de force : soit prolonger dans les prochaines semaines, soit partir avant la fin du mois d’août et ne jamais jouer avec le duo Neymar-Messi.