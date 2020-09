Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris connaît les raisons de son échec avec cette piste estivale !

Publié le 23 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo dans sa quête d’un latéral droit cet été, Hamari Traoré a finalement décidé de prolonger son contrat au Stade Rennais et de ce fait de snober le PSG. Le joueur s’est livré sur ce choix.

Avec le départ de Thomas Meunier à l’issue de son contrat en juin dernier, Leonardo s’est retrouvé dans l’obligation de lui dénicher un successeur sur le marché des transferts. Après de longues semaines de spéculation et d’informations étalées dans la presse, Alessandro Florenzi a signé un prêt avec option d’achat au PSG en provenance de la Roma. Mais avant que l’international italien ne débarque, le PSG aurait pris en considération la piste Hamari Traoré, latéral droit de 28 ans du Stade Rennais. L’international malien a prolongé son contrat qui courrait jusqu’en juin 2021 à l’été 2023 et a expliqué pourquoi.

« C’est ma quatrième saison à Rennes. Je m’y sens bien »