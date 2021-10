Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a un point faible dans le dossier Haaland

Publié le 12 octobre 2021 à 16h10 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que City est le seul véritable concurrent du Real dans le deal Haaland, la Ligue 1 n’intéressant pas le buteur norvégien. Analyse.

Ces derniers jours, les médias espagnols ont affirmé que le Real Madrid avait clairement la préférence d’Erling Haaland en vue d’un transfert l’été prochain. Et selon ces mêmes médias espagnols, Manchester City serait le principal concurrent, car le buteur norvégien ne serait pas attiré par le fait d’évoluer en Ligue 1 au PSG, qui constitue pour lui un problème. Que faut-il en penser ?

Paris agit sur d’autres leviers

A l’analyse, cela apparaît tout à fait crédible que le fait d’évoluer en Ligue 1 constitue un point faible dans l’esprit du buteur norvégien, comparé à la Liga et surtout la Premier League. Le PSG a certainement conscience de ce point faible, et il est évident qu’il travaille à l’atténuer au maximum, que ce soit en utilisant le levier financier en offrant le meilleur contrat au joueur, ou en consolidant le lien avec Mino Raiola, l’agent d’Haaland, avec un deal comme celui de Donnarumma, et ce afin de créer un contexte de grande confiance en vue d’une négociation.