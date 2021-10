Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a déjà programmé son arrivée au Real Madrid !

Publié le 12 octobre 2021 à 15h30 par B.C. mis à jour le 12 octobre 2021 à 15h38

Comme l’a annoncé ce week-end Leonardo, le PSG devrait rapidement passer à l’action pour la prolongation de Kylian Mbappé, mais de son côté, l’attaquant aurait les idées claires pour son avenir et l’aurait déjà fait savoir au Real Madrid.

S’il s’est fait remarquer avec les Bleus lors de cette trêve internationale avec un but contre la Belgique (3-2) puis face à l’Espagne (2-1), Kylian Mbappé a également fait parler de lui par ses sorties dans les médias, lui permettant de livrer sa vérité sur son dernier été agité. L’attaquant du PSG a confirmé auprès de L’Équipe et de RMC sa volonté de quitter la capitale française lors du dernier mercato estival afin de rejoindre le Real Madrid, qui avait lancé son offensive à la fin du mois d’août. « Je pensais que mon aventure était terminée. Je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait six ou sept ans que j'étais dans le Championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Partir était la suite logique », a indiqué Mbappé à L’Équipe , avant de jeter un froid sur son avenir à Paris : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été, et c'était usant. »

Une offensive XXL du PSG

Pour autant, le PSG n’a pas encore perdu l’espoir de prolonger Kylian Mbappé. Présent en Italie samedi pour le Festival dello Sport, Leonardo a profité de l’occasion pour envoyer un message clair au Real Madrid pour Kylian Mbappé : « Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG, et puis nous avons Kylian, Leo (Messi), Neymar. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé. » Fayza Lamari, la mère de l’attaquant, avait d’ailleurs indiqué quelques jours auparavant que les discussions étaient toujours en cours avec le PSG, et cela pourrait bouger très prochainement puisque la presse espagnole annonce une offensive imminente de la direction parisienne pour la prolongation de Kylian Mbappé. Directeur d’ OK Diario , Eduardo Inda a lâché sur le plateau d’ El Chiringuito qu’une nouvelle offre de cinq ans allait être formulée au champion du monde tricolore, qui pourrait percevoir la somme de 45M€ nets par saison s’il venait à honorer ce bail jusqu’à terme, soit 225M€ au total. Un signal fort envoyé par le PSG, d’autant que le Real Madrid aurait fixé sa limite à 30M€ par année, mais l’argument financier pourrait être insuffisant pour le Qatar.

Mbappé aurait prévenu Benzema