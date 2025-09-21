Mercato - PSG : Paris a décidé pour Akliouche

Alexandre Higounet

Alors qu'il est confronté à une vague de blessures au sein de son effectif, le Paris Saint-Germain pourrait envisager de renforcer le groupe avec un ou deux éléments d'ici au mois de janvier. Maghnes Akliouche (AS Monaco) est suivi depuis de longs mois. Tout porte à croire qu'une décision a été prise à son sujet.

Alors qu'il avait décidé de rester très raisonnable à l'occasion du mercato estival, limitant son recrutement à deux éléments principaux, Lucas Chevalier dans les buts et Ilya Zabarnyi en charnière centrale, le Paris Saint-Germain pourrait décider de se montrer plus actif en janvier, voire même dans le cadre d'une signature d'un joker en Ligue 1, du fait du nombre croissant de blessures venant entraver la marche de l'équipe de Luis Enrique.

Paris revient sur sa politique de stabilité du groupe ? En effet, la politique de mesure actée cet été, visant à s'appuyer en priorité sur le groupe vainqueur de la Ligue des champions sans prendre le risque d'en modifier les équilibres humains, pourrait toucher ses limites. La direction parisienne réalise que l'interminable saison dernière pourrait bel et bien avoir laissé des traces dans le physique de ses joueurs. Et qu'en conséquence, il ne serait peut-être pas inutile de densifier un peu le groupe.