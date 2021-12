Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes raconte les coulisses de l’arrivée de Léo Messi !

Publié le 8 décembre 2021 à 19h15 par B.C.

Proche de Lionel Messi, Leandro Paredes est revenu sur l’arrivée de son compatriote au PSG lors du dernier mercato estival.

Alors que cette arrivée semblait encore inenvisageable il y a quelques mois, Lionel Messi s’est bel et bien engagé en faveur du PSG lors du dernier mercato estival. Un véritable coup de maître réalisé par les dirigeants du Paris Saint-Germain, alors que Lionel Messi était sur le point de prolonger avec le FC Barcelone, avant un retournement de situation provoqué par la situation financière du club culé. Le feuilleton a tenu en haleine tous les supporters du PSG, mais également les joueurs comme l’explique Leandro Paredes, proche de l’ancienne star du FC Barcelone.

« Jusqu’à qu’il signe, nous étions dans l’intrigue de savoir s’il allait venir ou non »