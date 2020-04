Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes fait le forcing dans ce dossier colossal !

Publié le 20 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Formé à Boca Juniors, Leandro Paredes ne cache pas sa volonté de voir Edinson Cavani, dont le contrat au PSG s'achève à l'issue de la saison, évoluer sous les couleurs du club argentin.

« Cavani, je lui parle beaucoup et il aimerait y jouer. Je pense qu’il veut encore jouer un ou deux ans en Europe. Après, je suis sûr qu’il aimerait aller à Boca. Il est parfait pour Boca ». Il y a quelques semaines, Leandro Paredes reconnaissait faire le forcing auprès d'Edinson Cavani pour qu'il rejoigne à Boca Juniors. Il faut dire que le contrat du Matador prend fin à l'issue de la saison au PSG et un retour en Amérique du Sud ne semble pas exclu. De son côté le quotidien argentin Olé avait contacté une source proche d'Edinson Cavani en Uruguay qui confirmait que « Leo (Paredes) fait le job. Il lui raconte ce que l'on ressent lorsqu'on rentre dans la Bombonera et ce que signifie de remporter la Copa Libertadores avec Boca. »

