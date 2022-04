Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes au cœur d’un gros malaise en interne ?

Publié le 12 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par la direction du PSG qui espère pouvoir le vendre l’été prochain, Leandro Paredes ne serait pas forcément très apprécié au sein du vestiaire…

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes (27 ans) arrivera donc à un an de la fin de son engagement avec le PSG l’été prochain ! Et au même titre que d’autres éléments disposant d’un temps de jeu très irrégulier (Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Ander Herrera), le milieu de terrain argentin ne sera pas conservé par le PSG en cas d’offre jugée satisfaisante. Mais il se pourrait même que le malaise soit encore plus profond en ce qui concerne Paredes…

Paredes rejeté par une partie du vestiaire ?

En effet, comme l’a annoncé L’Equipe lundi, Leandro Paredes ne jouit pas d’une grosse cote de popularité dans le vestiaire du PSG, et cette situation n’arrange donc en rien son cas et ses perspectives d’avenir au sein du club de la capitale. Reste à savoir où pourra rebondir l'international argentin lors du prochain mercato estival...