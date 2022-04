Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a permis de boucler un joli coup !

Publié le 12 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Fortement désiré par Jorge Sampaoli qui avait des ambitions tactiques très précises en tête au moment de l’attirer à l’OM, Luan Peres a rendu hommage à son entraîneur.

Dès la nomination de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM en février 2021, Luan Peres (27 ans) était annoncé comme une priorité, et il a finalement été recruté l’été dernier pour 4,5M€ en provenance de Santos. Le défenseur central brésilien a d’ailleurs fait l’objet d’une grosse reconversion depuis son arrivée en Ligue 1 puisque Sampaoli l’utilise dans un rôle de latéral gauche, mais Luan Peres s’en accommode et a confié dimanche soir en zone mixte après la victoire contre Montpellier (2-0) que l’entraîneur argentin était la raison de son transfert à l’OM.

Peres déclare sa flamme à Sampaoli