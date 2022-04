Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Sampaoli s’enflamme pour son transfert !

Publié le 11 avril 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

Débarqué du Brésil l’été dernier, Luan Peres était l’une des grandes priorités de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts. Le défenseur brésilien de l’OM semble ravi de ce choix de carrière.

Positionné dans un rôle de latéral gauche qui lui était peu familier avant son arrivée à l’OM, Luan Peres (27 ans) semble plus que jamais épanoui sous les ordres de Jorge Sampaoli. Le défenseur brésilien, recruté en provenance de Santos pour 4,5M€ l’été dernier, a rendu une très bonne copie dimanche soir lors de la victoire de l’OM contre Montpellier (2-0), et il en a profité pour revenir sur son transfert en zone mixte après la rencontre.

« Une des raisons pour lesquelles je suis venu ici »