Mercato - PSG : Pablo Sarabia sait où il veut jouer la saison prochaine

Publié le 13 juin 2022 à 17h45 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2022 à 17h48

Après une grosse saison avec le Sporting Portugal, Pablo Sarabia va revenir au PSG. Cependant, l’international espagnol verrait d’un bon œil un retour au FC Séville. En Andalousie, le retour de Sarabia n’est pas une idée, sauf en cas de départs à ce poste.

« Pour le moment, je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine. Désormais, c’est à mon tour de réfléchir ». Après la rencontre entre l’Espagne et la République Tchèque, Pablo Sarabia laissait planer le doute sur son avenir dans des propos relayés par El Chiringuito . Après une saison brillante avec le Sporting Portugal, l’international espagnol va faire son grand retour au PSG. Mais avec une telle concurrence, jouer n’est pas une garantie. Et en vérité, Pablo Sarabia aurait bel et bien une idée en tête pour son futur.

