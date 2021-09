Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations de taille sur le transfert de Messi !

Publié le 14 septembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors qu'il ne pouvait plus prolonger avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement en faveur du PSG. Interrogé sur le transfert de La Pulga, Omar Da Fonseca a lâché toutes ses vérités.

Lionel Messi est devenu cet été un nouveau joueur du PSG. Arrivée libre du FC Barcelone, La Pulga disputé son premier match à Reims où il s’est déjà montré en jambes. Et les premières accélérations de l’Argentin ont été vécues comme un crève-coeur pour les supporters du FC Barcelone. Mais pas seulement. Pour Omar Da Fonseca, grand fan de La Pulga , cela a été dur également. Mais le consultant a la certitude que l'ancien barcelonais sera plus que performant au PSG.

«Ça a été forcément un choc pour tous les amateurs du football, et tous ceux qui apprécient Messi»