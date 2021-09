Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un premier message fort pour cette sensation de Serie A !

Publié le 13 septembre 2021 à 23h15 par A.C.

Pablo Longoria aurait commencé à préparer le terrain pour accueillir Giacomo Raspadori à l’Olympique de Marseille.

Leonardo et Pablo Longoria ont un point en commun. Les deux ont un grand passé en Serie A, le directeur sportif du Paris Saint-Germain comme joueur, entraineur et dirigeant, alors que le président de l’Olympique de Marseille a surtout travaillé pour le recrutement de différents clubs. Sassuolo en est un et après avoir utilisé son réseau pour y placer Maxime Lopez, il pourrait recommencer pour offrir un nouveau renfort à Jorge Sampaoli ! En Italie, on assure en effet que le président de l’OM aurait noué les premiers contacts pour Giacomo Raspadori, grande révélation de ce début de saison de l'autre côté des Alpes.

« Raspadori ? Nous voulons poursuivre notre projet et continuer à miser sur les jeunes joueurs »