Mercato : PSG, OL… Il annonce une surprise pour le prochain club de Benzema ?

En froid avec Al-Ittihad, Karim Benzema pourrait bien être l'acteur inattendu de ce mercato hivernal. L'ancien international français pourrait bien quitter l'Arabie Saoudite et certaines rumeurs évoquent un possible retour en Ligue 1, possiblement à l'OL, son club formateur. Mais à en croire Dimitar Berbatov, son avenir pourrait s'écrire à Londres.

Karim Benzema traîne son spleen en Arabie Saoudite. Revenu après plusieurs jours de retard à l'entraînement, le buteur français ne donne pas l'impression d'être joyeux en Arabie Saoudite. Alors certaines rumeurs évoquent un départ du joueur dès cet hiver. Il pourrait imiter Jordan Henderson, reparti en Europe après seulement quelques mois en Saudi Pro League. Son nom a été associé à plusieurs équipes comme le PSG ou encore l'OL. Mais selon l'avis de Dimitar Berbatov, Benzema doit s'engager en Premier League.

Benzema prêt à rejoindre la Premier League ?

« Bien qu'il ait été lié à Manchester United ces derniers jours, Benzema voudra jouer la Ligue des champions et je pense qu'il veut toujours jouer régulièrement. Il est très similaire à Cristiano Ronaldo dans ce sens. Il veut aussi gagner des trophées. Je pense que Benzema aura plus de temps de jeu à Chelsea parce que Nicolas Jackson est encore en train de trouver ses marques et ne cesse de rater des occasions. De plus, il serait à Londres et parfois vous voulez que votre nouvel environnement soit une grande ville » a confié l'ancien attaquant bulgare dans des propos rapportés par Bernabeu Digital.

« Il est probable qu'il choisisse de rejoindre un club londonien »