Mercato - PSG : Offensive confirmée de Leonardo pour un Algérien !

Publié le 16 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps en quête d’un renfort au milieu de terrain cet été, le PSG a finalement attiré Danilo Pereira. Pourtant, au départ, Leonardo visait plutôt l’international algérien du Milan AC, Ismaël Bennacer.

Depuis sa nomination sur le banc du PSG à l’été 2018, Thomas Tuchel réclamait le recrutement d’un milieu de terrain défensif à ses dirigeants, et pensait avoir trouvé son bonheur il y a un an avec Idrissa Gueye. Finalement, l’international sénégalais n’a pas vraiment convaincu ces derniers mois, et le PSG a bouclé cet été l’arrivée de Danilo Pereira en provenance du FC Porto. Mais au départ, c’est une autre qui était privilégiée par Leonardo…

Le PSG a tout tenté pour Bennacer