Mercato - PSG : Une révolution prend forme pour le projet QSI, les offres tombent

Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar a ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs. S’il ne souhaite pas vendre le club de la capitale, QSI envisage de se séparer d’un pourcentage de ses parts. Dans cette optique, trois offres seraient parvenues sur la table des propriétaires du PSG.

« Nous n’allons pas vendre le club ». Dans une interview accordée à Talk Sport récemment, Nasser Al-Khelaïfi avait tenu à réaffirmer l’engagement de QSI au PSG. Mais les propriétaires du club de la capitale sont tout de même ouvert à l’arrivée de nouveaux investisseurs : « Pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait. (…) Le club et les gens parlent toujours du Paris Saint-Germain et pensent que nous n'avons que de l'argent et que nous dépensons de l'argent... Ce n'est pas vrai. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, alors vous devez injecter de l'argent. Nous avons acheté le club pour 70 millions d'euros et maintenant il vaut plus de 4 milliards d'euro », avait ajouté le président du PSG.

Ce projet semble avancer, puisque Ben Jacobs a indiqué que les propriétaires du club de la capitale auraient reçu trois offres formelles pour un investissement minoritaires, dont deux provenant des États-Unis. D’après le journaliste de CBS Sports , ces trois investisseurs estimeraient le PSG à 4Md€, ce qui va dans le sens des propos de Nasser Al-Khelaïfi. Alors que QSI serait prêt à vendre jusqu’à 15% de ses parts, les trois offres en question iraient de 5 à 15%.

🚨 PSG have received three formal offers for minority investment. Two parties are US-based. Due diligence is now being undertaken. Told all three investors value the club at over €4bn. pic.twitter.com/3vnAPU89eG