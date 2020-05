Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle validation pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 7 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Encore et toujours pisté par le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait très bien s’adapter au sein du club merengue selon Cesc Fabregas.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En coulisses, Leonardo tenterait de prolonger au plus vite le contrat de l’international français, mais le Real Madrid serait également déterminé à rafler la mise dans ce dossier et voudrait mettre le paquet pour attirer Mbappé. Et selon Cesc Fabregas, interrogé par la RTVE mercredi, l’attaquant du PSG aurait tout pour s’imposer au Real Madrid.

« Il s’intégrerait très bien au Real »