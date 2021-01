Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle déclaration retentissante sur Lionel Messi !

Publié le 19 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Sans pour autant affirmer que le PSG formulerait une offre pour recruter Lionel Messi l’été prochain, Leonardo a clairement laissé entendre qu’il était dans les starting-block pour la star du FC Barcelone.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne sait pas encore de. quoi son avenir sera fait. Et s’il décidait de claquer la porte du club catalan, l’attaquant argentin aurait déjà de nombreux courtisans de renom sur le marché comme Manchester City ou encore le PSG. D’ailleurs, dans un entretien accordé à France Football cette semaine, Leonardo a confirmé à demi-mot son intérêt pour Messi et indique qu’il tenterait de l’attirer au PSG si La Pulga décidait de ne pas prolonger au Barça.

« Notre chaise est réservée, au cas où »