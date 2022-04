Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de Jürgen Klopp sur Mohamed Salah !

Publié le 18 avril 2022 à 14h45 par G.d.S.S. mis à jour le 18 avril 2022 à 14h49

Alors que l’avenir de Mohamed Salah, pisté par le PSG et le FC Barcelone, fait couler beaucoup d’encre, Jürgen Klopp s’est montré plutôt énigmatique sur la situation de son attaquant.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah (29 ans) n’aura donc plus qu’une seule année d’engagement avec les Reds en fin de saison, et son avenir fait couler beaucoup d’encre. Le PSG envisagerait en effet d’attirer Salah cet été en cas de départ de Kylian Mbappé, et le FC Barcelone a également été annoncé sur les traces de l’attaquant égyptien. En attendant, Liverpool reste très mystérieux sur l’avancée de ses discussions avec Salah pour une prolongation de contrat.

Klopp botte en touche pour Salah