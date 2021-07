Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel indice sur un projet Donnarumma-Pogba-Haaland ?

Publié le 6 juillet 2021 à 23h20 par La rédaction

Le Parisien apporte de nouveaux éléments dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien Le Parisien apporte de nouveaux éléments dans le dossier Gianluigi Donnarumma, indiquant que son arrivée, programmée après l’Euro, ne constitue pas une demande personnelle de Mauricio Pochettino. C’est bien Leonardo qui a mené directement le dossier et saisi l’opportunité de recruter Donnarumma libre.

Un projet global