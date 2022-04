Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel espoir pour le Qatar avec Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 19h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé n'a pas encore trouvé d'accord total avec le Real Madrid. L'international français s'interroge sur le projet du Real Madrid.

Le feuilleton Kylian Mbappé dure maintenant depuis plusieurs mois et il est toujours aussi difficile de déterminer le prochain club du joueur. Pendant longtemps, la tendance était à un départ au Real Madrid. Mais ces derniers jours, la situation commence à s'inverser. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'idée d'une prolongation de courte durée au PSG séduit, de plus en plus, Kylian Mbappé. Agé de 23 ans, l'international français reste en contact avec le Real Madrid, mais son arrivée en Espagne semble loin d'être actée.

Aucun accord avec le Real Madrid