Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de théâtre se confirme pour Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 18h10 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’un départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, on se dirigerait bel et bien désormais vers une prolongation au PSG pour le champion du monde comme l’a affirmé la presse anglaise.

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat au PSG ? Alors que son engagement contractuel prendra fin à l’issue de la saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain a pris un engagement moral envers le Real Madrid s’il venait à profiter de son éventuel futur statut d’agent libre. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait en janvier dernier. Cependant, toujours selon les informations du 10sport.com , le fait de signer un contrat de courte durée au PSG prend de plus en plus d’ampleur dans l’esprit de Kylian Mbappé et de son entourage. Et à Madrid, on sentirait le vent tourner dans le feuilleton Mbappé.

Mbappé serait sur le point… de prolonger au PSG !