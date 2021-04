Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l’avenir de Neymar ?

Publié le 4 avril 2021 à 10h45 par Th.B. mis à jour le 4 avril 2021 à 10h47

Alors que la presse catalane a totalement relancé le feuilleton Neymar, le joueur ne souhaitant pas ne pas avoir la possibilité de rejouer avec Lionel Messi, Loïc Tanzi a calmé les ardeurs des Espagnols dans ce dossier. La prolongation au PSG est toujours d’actualité.

Et si le feuilleton Neymar/Barcelone était totalement relancé ? Samedi, ARA a révélé que le Brésilien aurait pris la décision de mettre en stand-by sa prolongation de contrat au PSG qui semble plus qu’être simplement en bonne voie comme le10sport.com vous le soulignait dernièrement. En effet, la star auriverde voudrait savoir quelle sera la décision de Lionel Messi qui pourrait finalement pour sa part prolonger au FC Barcelone alors qu’un départ semblait se profiler. Le média catalan a dévoilé en outre que l’intention de Neymar était de jouer avec Messi et que si l’Argentin ne quittait pas le FC Barcelone cet été, le numéro 10 du PSG ne prolongerait pas. Du côté du Barça , on ne fermerait pas la porte à un retour en fanfare de Neymar. « On va l'écouter, il est très bon et il sera libre dans un an ». Mais qu’en est-il réellement ?

Pas de panique pour la prolongation de Neymar !