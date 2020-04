Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cet international brésilien ?

Publié le 3 avril 2020 à 1h15 par A.C.

Pisté par Leonardo cet hiver, Lucas Paqueta pourrait finalement poursuivre son aventure au Milan AC.

Au cours du mercato hivernal, Lucas Paqueta a été plusieurs fois lié au Paris Saint-Germain. C’est Leonardo qui aurait activé cette piste. Le directeur sportif du PSG connait en effet très bien Paqueta, qu’il a recruté au Milan AC lors de l’hiver 2019. Peu utilisé à Milan, l’ancien de Flamengo n’aurait été contre un départ, mais finalement les 30M€ réclamés par les Rossoneri ont refroidi le PSG. La presse italienne a toutefois continué à parler d’un possible transfert en fin de saison, avec notamment la Fiorentina qui serait prête à tenter le coup.

Paqueta, leader du nouveau Milan AC ?