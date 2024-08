Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce transfert à 130M€

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un nouvel avant-centre. Au cours des dernières semaines, le nom de Victor Osimhen est revenu avec insistance du côté du club parisien. En plus du club francilien, un cador de Premier League pourrait revenir dans la course pour l’attaquant de Naples, avec Arsenal.

Le PSG a finalement annoncé sa deuxième recrue estivale. Ce lundi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de João Neves en provenance de Benfica. Un transfert à 70M€ pour Paris, qui pourrait désormais se pencher sur l’arrivée d’un nouvel avant-centre. Si récemment, le nom de Julian Alvarez (Manchester City) est revenu avec insistance pour le PSG, c’est également le cas de celui de Victor Osimhen (Naples).

Le PSG a tranché pour ce transfert à 60M€ https://t.co/HB5VCLiV9P pic.twitter.com/3gubj2qYud — le10sport (@le10sport) August 6, 2024

Osimhen annoncé dans le viseur du PSG...

Cependant, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 21 juillet dernier, le Nigérian de 25 ans n’est pas une option réellement concrète pour le PSG et pour Luis Enrique, qui devrait repartir avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour cette saison. Toutefois, ce lundi soir, le journaliste Gianluca Di Marzio a révélé que Paris restait toujours présent dans le dossier du buteur napolitain.

...Mais pourrait débarquer à Arsenal

Mais Victor Osimhen pourrait également débarquer en Premier League. Si Chelsea s’est montré très présent dans ce dossier au cours des derniers jours, Gianluca Di Marzio révèle ainsi que c’est également le cas d’Arsenal, qui cherche à attirer un numéro 9 cet été...