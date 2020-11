Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau désaccord entre Tuchel et Leonardo

Publié le 27 novembre 2020 à 22h45 par A.C.

Leandro Paredes, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, pourrait se retrouver au centre des tensions entre Thomas Tuchel et Leonardo.

La relation entre Thomas Tuchel et Leonardo n’a jamais semblé être idyllique. Mais les des hommes forts du Paris Saint-Germain se seraient éloignés encore plus depuis le dernier mercato. Le coach du PSG aurait en effet réclamé la prolongation de Thiago Silva ou alors, l’arrivée de certains joueurs précis pour le remplacer. Tuchel n’a eu ni l’un ni l’autre, puisque Leonardo n’a recruté aucun défenseur central de formation et a laissé filer Thiago Silva.

Leonardo prêt à insister pour Paredes ?