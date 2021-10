Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre pour Mohamed Salah !

23 octobre 2021

Ayant ouvertement fait savoir qu’il était prêt à mettre le point final de sa carrière à Liverpool, Mohamed Salah a clairement pris position pour son avenir alors que le PSG songerait à son profil pour l’après-Kylian Mbappé. Cependant, les Reds n’auraient pas bougé le petit doigt pour leur attaquant.

Piste prise en considération par le comité de direction du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Mohamed Salah s’est cependant livré au cours d’un entretien accordé à Sky Sports dans lequel il a fait savoir vendredi soir qu’il aimerait raccrocher les crampons à Liverpool. « Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi ». Néanmoins, son contrat ne court que jusqu’en juin 2023 chez les Reds . Et cette situation ne serait pas sur le point de changer, de quoi permettre au PSG de continuer à rêver de Mohamed Salah.

Pas de négociations entre le clan Salah et Liverpool