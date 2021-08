Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse menace pour cette priorité de Leonardo !

Publié le 4 août 2021 à 20h45 par La rédaction

A la recherche d’un attaquant pour suppléer Mauro Icardi, Leonardo pisterait Joaquin Correa. Mais comme pour Moise Kean, c’est Everton qui pourrait faire trembler le PSG dans ce dossier.

Près de deux mois de mercato, et toujours pas de nouvelles concernant l’avenir de Moise Kean. Avec l’arrivée de Rafael Benitez à Everton, toutes les cartes ont été redistribuées dans ce dossier, même si Kean souhaiterait poursuivre avec le PSG. Mais vu les dépenses déjà effectuées par Leonardo, seul un nouveau prêt semble possible. Et pour le moment, cela coince, alors Leonardo aurait ouvert une autre piste menant à Joaquin Correa. Mais une fois de plus, Everton pourrait compliquer le dossier…

Everton a activé le dossier Joaquin Correa