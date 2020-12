Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar veut retrouver Messi... au PSG !

Publié le 11 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il confiait récemment sa volonté d'évoluer à nouveau aux côtés de Lionel Messi, Neymar assure vouloir rester au PSG. C'est donc bien à Paris que le Brésilien souhaite retrouver La Pulga.

Décidément, les après-matches de Ligue des Champions sont propices aux déclarations fortes de Neymar. Après la victoire contre Manchester United, le Brésilien affichait ainsi sa volonté de jouer avec Lionel Messi : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Mais alors qu'il ne précisait pas dans quel club il aimerait retrouver La Pulga , cela ne fait désormais aucun doute.

Neymar veut rester au PSG, donc...