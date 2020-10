Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Verratti… Marquinhos, le successeur idéal de Thiago Silva !

Publié le 26 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Avec le départ de Thiago Silva, le PSG a dû se trouver un nouveau capitaine. Alors que le brassard est désormais porté par Marquinhos, ce choix fait l’unanimité…

Après 8 ans, Thiago Silva a donc tourné la page avec le PSG. Non prolongé, le Brésilien a filé du côté de Chelsea. Une grosse perte pour le club de la capitale, à la fois sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. En effet, le défenseur central était un véritable leader et c’est d’ailleurs pour cela qu’il portait le brassard de capitaine. Il a donc fallu trouver un nouvel homme fort et naturellement, c’est Marquinhos qui a récupéré ce statut et le brassard de capitaine. Si Neymar ou encore Marco Verratti auraient pu prétendre à ce rôle, aux yeux du milieu italien, Marquinhos est le meilleur choix.

Marquinhos est validé en tant que capitaine !