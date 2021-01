Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar raconte son «rêve» avec le FC Barcelone !

Publié le 17 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé au PSG en provenance du FC Barcelone en 2017, Neymar a porté pendant quatre ans les couleurs du club catalan. Et la star brésilienne indique qu’il s’agissait de son grand rêve…

Même s’il avait tout mis en œuvre pour quitter le FC Barcelone et rejoindre le PSG pour une somme record (222M€) lors du mercato estival 2017, Neymar semble avoir été marqué par son passage au sein du club catalan. L’attaquant brésilien, qui avait d’ailleurs été tout proche de retourner au Barça à l’été 2019, s’est confié samedi dans un large entretien accordé à GAFFER, et Neymar retrace les moments forts de sa carrière en évoquant notamment ses transferts au FC Barcelone et au PSG.

« Barcelone était un de mes rêves depuis que je suis enfant »