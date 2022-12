Mercato - PSG : Neymar, Messi... Mbappé lâche une énorme confidence au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant le début de la Coupe du monde, l'avenir de Kylian Mbappé avait fait les gros titres de l'actualité. Selon certains médias, le joueur aurait réclamé son départ du PSG, en raison de certaines promesses non-tenues par ses responsables. Muet depuis le début de la compétition, le Français voudrait éviter les journalistes pour éviter d'aborder ces sujets.

Le mois d'octobre avait été marqué par les rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, la brouille avec le PSG avait débuté suite à un différend financier. Mais très vite, le joueur se serait plaint du recrutement estival de Luis Campos. Irrité aussi par le comportement de ses dirigeants, qui auraient fait appel à une agence pour créer une armée de faux comptes pour s'en prendre notamment à lui, Mbappé aurait menacé de claquer la porte, seulement quelques mois après sa prolongation.

Mbappé veut éviter certains sujets pendant la Coupe du monde

Depuis quelques semaines, l'affaire a été reléguée au second plan dans l'actualité, en raison de la Coupe du monde. Au Qatar, Kylian Mbappé aurait laissé ses problèmes au PSG derrière lui et fait tout son possible pour éviter d'en parler. Comme le souligne L'Equipe ce samedi, la star tricolore na pas encore pris la parole depuis le début de la compétition. Une manière pour lui de se protéger et d'éviter les questions des journalistes sur son avenir au PSG ou sur sa relation avec Neymar et Lionel Messi.

Mbappé veut « faire parler ses pieds » au Qatar