Mercato - PSG : Neymar, Messi… La révolution est validée !

Benjamin Labrousse

Durant deux saisons (2021-2023), Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont cohabité pour le meilleur et pour le pire au PSG. L’été dernier, les dirigeants parisiens ont décidé de se séparer du Brésilien et de l’Argentin, et s’apprêtent à perdre le Français. Légende du club, Bernard Lama valide ces changements drastiques à Paris.

Depuis 2011 et l’arrivée du fonds d’investissement QSI à la tête du club, le PSG n’a cessé de courir après son rêve ultime : la Ligue des Champions. Pour cela, le club français s’est mué en chasseur de stars. Ces dernières saisons ont été marquées par la présence dans la capitale d’un trio de gala composé de Neymar, Kylian Mbappé, et Lionel Messi.

Mercato - PSG : France 98 annonce la meilleure recrue de l'été ! https://t.co/l4piokfqUk pic.twitter.com/gYiYBk2Qns — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Le PSG a entamé une révolution avec ses stars

Néanmoins, entre guerres d’ego, blessures à répétition, et attitudes parfois désinvoltes, ce trident offensif n’a clairement pas eu l’impact escompté. Deux saisons de suite, le PSG sera alors éliminé en 8èmes de finale de la Ligue des Champions. L’été dernier, Paris avait entamé sa reconstruction avec la non-reconduction du bail de Lionel Messi, la vente de Neymar contre 90M€. A l’issue de cet exercice 2023-2024, le club parisien va également perdre Kylian Mbappé, qui a acté son départ en février.

« C’était très compliqué et ça brouillait le message »