Mercato - PSG : Neymar, Messi… Cette énorme déclaration sur leurs retrouvailles !

Publié le 8 août 2021 à 2h00 par La rédaction

Annoncé tout proche d’une arrivée au PSG alors qu’il a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat avec Barcelone, Lionel Messi est attendu de pied ferme par Neymar.

Lionel Messi au PSG, ça brûle ! L’attaquant argentin, qui avait jusqu’ici passé l’intégralité de sa carrière professionnelle au FC Barcelone, a finalement décidé de quitter la Catalogne et de ne pas prolonger son contrat cet été. Messi se rapproche ainsi du PSG, qui devrait frapper un autre gros légendaire sur le marché des transferts, d’autant qu’il est attendu par une autre grande star au Parc des Princes.

« Neymar veut rejouer avec Messi »