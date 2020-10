Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Tuchel se fait tacler en interne !

Publié le 22 octobre 2020 à 1h15 par A.C.

Le direction prise par Thomas Tuchel, coach du Paris Saint-Germain, semble commencer à agacer en interne.

Thomas Tuchel a beau être le premier entraineur dans l’histoire du Paris Saint-Germain à avoir atteint une finale de Ligue des Champions, mais son avenir s’écrit en pointillés. Les relations avec Leonardo se sont en effet dégradées au fil des mois et certains de ses cadres semblent également l’avoir peu à peu lâché. La raison ? Une tactique qui se repose beaucoup trop sur les exploits individuels de Neymar ou encore de Kylian Mbappé, les deux stars du PSG.

« Chercher Neymar et Mbappé c’est bien. Ne jouer que comme ça, ça devient une faute... »