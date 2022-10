Foot - Mercato - PSG

PSG : Le prochain transfert de légende déjà identifié ?

Publié le 1 octobre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Erling Haaland a finalement opté pour un transfert à Manchester City cet été. Le buteur norvégien cartonne déjà sous ses nouvelles couleurs, mais son entourage laisse néanmoins la porte grande ouverte au PSG pour les années à venir.

Depuis le début de l’ère QSi, le PSG enchaine les recrutements de stars sur le marché des transferts : Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi en sont notamment les symboles. Mais à quoi faut-il s’attendre pour les années à venir au PSG ?

Haaland était courtisé

Ciblé par le PSG au moment où l’avenir de Kylian Mbappé au PSG était encore très incertain la saison passée, Erling Haaland a préféré rallier Manchester City cet été. Mais son transfert n’est peut-être que partie remise…

Son entourage ouvre la porte au PSG