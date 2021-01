Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Cette énorme sortie en interne sur Pochettino !

Publié le 27 janvier 2021 à 14h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel sur le banc du PSG, le technicien argentin n'aurait pas perdu de temps pour imposer ses méthodes à Neymar et Kylian Mbappé.

En fin d'année, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Thomas Tuchel dont le contrat prenait fin en juin prochain. Pour le remplacer, le club de la capitale a rapidement décidé de miser sur Mauricio Pochettino. Un choix que certains observateurs ont jugé prématuré, mais en interne, le travail de Mauricio Pochettino semble déjà faire l'unanimité. « L'échauffement est très poussé avec Pochettino, cela équivaut à un entraînement avec Tuchel. Ils travaillent », confiait même un proche d'un cadre du PSG.

«Neymar et Kylian Mbappé avaient un peu tendance à faire ce qu'ils voulaient»