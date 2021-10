Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar juge le recrutement XXL de Leonardo !

Publié le 29 octobre 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a effectué un mercato estival pour le moins colossal sur le papier avec notamment les arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos, Neymar livre son sentiment à ce sujet.

C’est un fait, le PSG a déployé les grands moyens cet été pour se renforcer, profitant notamment des fins de contrat de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi et en recrutant également Achraf Hakimi (60M€ hors bonus) et Nuno Mendes (prêt de 7M€ + option d’achat de 40M€). Un mercato très ambitieux sur le papier, et qui a d’ailleurs été validé par Neymar qui s’est confié à ce sujet dans un entretien accordé à Fui Clear.

« Un immense plaisir de les avoir dans notre équipe »