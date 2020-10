Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé posent de gros problèmes au PSG !

Publié le 22 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

En 2017, le PSG avait dépensé plus de 400M€ pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. Deux gros coups que le club de la capitale pourrait bien payer désormais…

Ayant racheté le PSG en 2011, QSI a voulu s’inviter à la table des plus grands clubs d’Europe. Pour cela, les Qataris n’ont pas regardé à la dépense, lâchant des millions d’euros à chaque mercato. Tout le monde a d’ailleurs été choqué par le mercato 2017 du PSG avec les arrivées coup sur coup de Neymar et de Kylian Mbappé. Au total, ce sont plus de 400M€ qui ont été dépensés pour s’offrir deux des plus grands cracks du football mondial. Aujourd’hui, le Brésilien et le Français font bien évidemment le bonheur du PSG sur le terrain. Toutefois, en dehors, cela pourrait ne pas forcément être le cas.

Le revers de la médaille !