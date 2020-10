Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé ont bien aidé Leonardo pour ce joli coup !

Publié le 8 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Recrue de dernières minutes du PSG, Rafinha n'a pas hésité longtemps avant d'accepter de rejoindre le club de la capitale, séduit par la perspective de jouer avec Neymar et Kylian Mbappé notamment.

C'est la surprise de dernières minutes réservées par Leonardo. En effet, dans les ultimes instants du mercato, le Paris Saint-Germain a enregistrer l'arrivée de Rafinha en provenance du FC Barcelone. Ce dossier a été réglé en quelques heures et il débarque libre avec seulement 3M€ de bonus et un pourcentage à la revente. Il faut dire que le frère de Thiago Alcantara n'a pas hésité longtemps avant d'accepter de rejoindre le PSG comme le raconte Simone Rovera, journaliste de Téléfoot La Chaîne .

Rafinha «séduit» par Mbappé et Neymar