Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Marquinhos tentent un énorme coup pour le PSG ?

Publié le 6 février 2022 à 4h30 par T.M.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui rapproche, le PSG doit penser à la succession du champion du monde. Et parmi les Brésiliens du club de la capitale, on aurait une idée en tête.

Si Kylian Mbappé porte aujourd’hui le PSG sur ses épaules, cela pourrait toutefois se terminer à l’issue de la saison. En fin de contrat, le Français ne cesse de se rapprocher du Real Madrid, qui aurait, selon certaines informations, déjà trouvé un accord avec le champion du monde. Le PSG pourrait donc devoir tourner la page Mbappé et ainsi lui trouver un remplaçant. Alors que plusieurs noms et différents profils ont circulé à ce sujet, un nouveau dossier pourrait être ouvert à l’initiative de Neymar et Marquinhos.

La colonie brésilienne va s’accroitre ?