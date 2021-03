Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est métamorphosé depuis son transfert !

Publié le 3 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais épanoui dans les rangs du PSG, Neymar semble d’ailleurs avoir parfaitement évolué depuis son arrivée du FC Barcelone comme le souligne son sélectionneur national, Tite.

Alors qu’il serait tout proche de fixer son avenir au PSG et prolonger son contrat actuel qui court jusqu’en juin 2022, Neymar paraît plus heureux que jamais dans la capitale. La période durant laquelle il faisait le forcing pour retour au FC Barcelone, à l’été 2019, est déjà bien loin, et son sélectionneur national estime d’ailleurs que l’attaquant brésilien a franchi un cap depuis son arrivée au PSG en 2017. Tite, interrogé sur le site officiel de la FIFA, se prononce sur les progrès de Neymar.

« Il a beaucoup mûri »