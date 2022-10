Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est en plein procès, de grandes révélations sont lâchées

Publié le 28 octobre 2022 à 22h00 - mis à jour le 28 octobre 2022 à 22h10

Le procès portant sur l'arrivée de Neymar au FC Barcelone en 2013 se poursuit en Catalogne. Ce vendredi, l'ancien président du club blaugrana, Sandro Rosell, était entendu par la justice. L'occasion d'en savoir plus sur les coulisses de son arrivée en Espagne et sur les négociations avec Santos, son équipe formatrice.

Le transfert de Neymar au FC Barcelone en 2013 est dans l'œil de la justice. Une plainte a été déposée par l'entreprise brésilienne DIS, qui réclame près de 35M€ car, selon elle, cette opération a été sciemment sous-évaluée. Le joueur du PSG s'était rendu en Catalogne, il y a quelques jours, pour plaider sa cause et a reçu une bonne nouvelle. Le parquet a retiré ses accusations de fraude et de corruption contre Neymar et les autres accusés, et demandé la relaxe pour tous y compris pour Sandro Rosell. Président du FC Barcelone au moment de l'arrivée de Neymar, il a raconté les coulisses de son transfert.

PSG : Amende, prison... Coup de tonnerre pour le procès de Neymar https://t.co/9rrS2HtkHl pic.twitter.com/WhPxFsNR8j — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Sandro Rosell raconte l'arrivée de Neymar

« J'ai rencontré le père de Neymar une fois, à Miami, en vacances, c'est comme ça que Sanllehí (ancien directeur du football du Barça ndlr) m'a informé et je suis allé lui dire que le Barça était intéressé. Dans le monde du football, il y a tellement d'intermédiaires que parfois le président doit dire que c'est vrai. C'était un rendez-vous de courtoisie et on en a profité pour parler football et je lui ai dit que l'équipe idéale pour que son fils fasse le saut vers l'Europe c'était le Barça » a confié Rosell dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Il a ensuite raconté le rôle de Tito Vilanova, ancien entraîneur du FC Barcelone.

Tito Vilanova avait poussé pour le recruter

« Notre entraîneur Tito Vilanova, repose en paix, après avoir remporté la Ligue avec 100 points, a fait une rechute et nous sommes allés à New York, pour des raisons humaines mais aussi professionnelles. Il a regardé toutes les séances d'entraînement et était un professionnel jusqu'à ce qu'il nous quitte. Et là, il nous a dit qu'on avait une dynamique gagnante mais qu'il fallait faire quelque chose avant qu'une mauvaise dynamique n'arrive et il savait qu'on s'était mis d'accord sur Neymar et il nous a dit que ce serait très bien d'avancer la signature et on lui a dit que nous allions essayer » a-t-il lâché.

« Nous ne connaissons pas DIS, nous ne savions pas qui ils étaient en 2011 »