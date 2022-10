Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un crack d'Aulas prend position sur l'arrivée de Blanc

Publié le 28 octobre 2022 à 21h15

Amadou Diawara

Pour sauver le navire de l'OL, Jean-Michel Aulas a décidé de faire appel à un ancien de la Ligue 1 et du PSG : Laurent Blanc. Présent en conférence de presse ce vendredi, Castello Lukeba a lâché ses vérités sur l'arrivée du Président chez les Gones.

Alors qu'il n'était plus satisfait par Peter Bosz, Jean-Michel Aulas a décidé de le remercier. Pour pallier le départ du technicien néerlandais, le président de l'OL opté pour Laurent Blanc, ancien de la Ligue 1 du côté du PSG.

Transferts - PSG : Coup de tonnerre confirmé pour le mercato de Neymar https://t.co/gSdhp8EKRg pic.twitter.com/ktfkrVHGfT — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

«Il a mis l'accent sur des joueurs qui ont l'habitude de ce genre de situation»

Tout juste arrivé à l'OL, Laurent Blanc a déjà pris des décisions très fortes. En effet, le Président a choisi de mettre en place une formation en 3-5-2 et de relancer des joueurs expérimentés, tels qu'Houssem Aouar et Jérôme Boateng.

«On se sent plus forts, avec plus de maîtrise»