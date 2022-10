Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Simeone sur le transfert de João Félix

Publié le 28 octobre 2022 à 21h10

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Atlético de Madrid, João Félix souhaiterait faire ses valises et changer de club dès le mois de janvier. Alerté par la situation de l'attaquant des Colchoneros, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Présent en conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone a fait un point sur la situation de son numéro 7.

Depuis le début de la saison, João Félix peine à enchainer les titularisations du côté de l'Atlético. Alors que sa situation ne lui conviendrait pas du tout, l'attaquant portugais de 22 ans aimerait quitter les Colchoneros dès le mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert de João Félix, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Atlético de Madrid. Mais qu'en pense Diego Simeone ?

Transferts - PSG : Coup de tonnerre confirmé pour le mercato de Neymar https://t.co/gSdhp8EKRg pic.twitter.com/ktfkrVHGfT — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

«Personne n'est indispensable ici»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone a lâché toutes ses vérités sur le cas João Félix. « João Félix et sa sortie en boite de nuit après l'élimination en Ligue des Champions ? Je n'ai rien à dire sur sa vie privée. Si j'ai quelque chose à dire, je le lui dirai. Je ne parle pas de João ou Rodrigo, ou de qui que ce soit. J'essaie de gérer les situations plus internes d'une certaine manière. Nous avons un groupe de cinq joueurs offensifs qui sont très bons : Álvaro, Griezmann, Correa, Cunha et João. Et tous les cinq ont la possibilité de jouer » , a expliqué le coach de l'Atlético, avant d'affirmer qu'aucun joueur de son équipe n'était irremplaçable.

«Les cinq joueurs offensifs ont la possibilité de jouer»