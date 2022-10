Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a enchainé les échecs pour Mbappé

Publié le 28 octobre 2022 à 20h00

Thibault Morlain

En mai dernier, le PSG annonçait la prolongation de Kylian Mbappé. Un énorme coup de la part du Qatar qui a déroulé le tapis rouge au natif du Bondy pour l'éloigner du Real Madrid.Tout un projet était alors prévu pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Mais voilà que cela ne s'est clairement pas passé comme prévu et les échecs se sont alors multipliés.

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger son aventure au Parc des Princes. Il faut dire que de gros arguments financiers et sportifs lui ont été exposés pour le convaincre de rester au sein du club de la capitale. Cela a fait mouche auprès de Mbappé. Mais après les paroles, il fallait passer aux actes pour le PSG. Et c'est là que ça a bloqué pour Luis Campos et ses collaborateurs.

Les ratés du mercato

Journaliste pour Le Parisien , Sébastien Nieto est revenu sur le mercato suite à la prolongation de Kylian Mbappé. Il a alors mis en avant les échecs de Luis Campos sur le marché des transferts, notamment en raison des finances du PSG : « Campos cherche à reconstruire l’équipe et veut entourer Mbappé du mieux possible. Mais le PSG est bloqué par ses moyens financiers et ne parvient pas à recruter comme il le souhaitait. Quelques points vont faire défaut comme l’absence d’un nouveau défenseur et surtout d’un nouvel attaquant censé épauler Kylian Mbappé ».

L'échec Neymar