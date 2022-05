Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar dévoile un secret pour Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Alors que la photo de Kylian Mbappé qui met la main sous l'écusson du PSG avait grandement fait parler, Neymar lève le voile sur cette situation.

Ces derniers jours, une photo sur laquelle on aperçoit Kylian Mbappé mettre la main sous l'écusson du PSG a grandement fait parler. Et pour cause, compte tenu du contexte autour de son avenir, certains y ont vu un indice sur une éventuelle prolongation à Paris. Sur Instagram , un média brésilien assure d'ailleurs que « le PSG veut aspirer jusqu'au dernier moment l'image de Mbappé. Tout est valable comme pression. Notez qu'il est le seul à avoir un parrainage sous la poitrine de la chemise, et qu'il ne veut pas le montrer . »

La mise au point de Neymar